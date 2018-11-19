Победителей в торговой войне не будет, заявил Медведев

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Торговая война в мире уже идет и приносит плоды странам, которые пытаются навязывать свой курс, но в конечном итоге победителей не будет, заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Она (торговая война) развернулась, она идет. И мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать. С другой стороны, приносят издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет",- сказал Медведев на пресс-конференции по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам.

В качестве примера глава российского правительства привел заградительные пошлины США, введенные против Китая.

"Кто страдает? Страдают международные экономические отношения, международная торговля. Да, можно получить частичные преимущества, вот ввести пошлины и каким-то образом немножко поддержать свой рынок. Но, в конечном счете, все это вернется через некоторое время через те проблемы, которые возникнут у своих же бизнесменов, но которые занимаются другими вопросами",- сказал Медведев.

"В тех же Соединенных Штатах что происходит? Они действительно ввели заградительные пошлины в отношении целого ряда товаров, в том числе для товаров из КНР, из ЕС и даже от своих ближайших соседей и где-то получили на рынке преимущество. С другой стороны, часть товаров, которые они получают из Европы и Китая, не ввозятся, и соответствующий рынок изменился, он стал более кривым, растут цены на отдельные позиции на американском рынке", — уточнил премьер.