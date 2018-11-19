Парламент ЛНР провел последнее заседание второго созыва

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики провел последнее заседание депутатов второго созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней возглавляемое избранным главой ЛНР Леонидом Пасечником движение "Мир Луганщине" займет в парламенте 37 мест, "Луганский экономический союз" — 13. Всего в парламенте 50 мест. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Второй созыв Народного совета ЛНР, я считаю, сделал большой вклад в историю и развитие ЛНР. Это показано нашей динамикой (принятия) тех проектов законов, которые уже стали законами, которые сегодня действуют на территории республики", — сказал председатель Народного совета Денис Мирошниченко, обращаясь к депутатам.

Он поблагодарил всех за проделанную работу и подчеркнул, что с ноября 2014 года приняты Семейный, Гражданский, Процессуальный кодексы, а также ряд законов. В пресс-службе парламента ЛНР уточнили, что за время работы депутатов второго созыва было принято 283 закона и проведено 153 пленарных заседания.

Парламент ЛНР первого созыва приступил к работе весной 2014 года, после того как жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". В ноябре того же года в ЛНР прошли выборы главы республики и депутатов второго созыва.