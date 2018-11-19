Правительство Грузии аннулирует банковские долги более 600 тысяч граждан

ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан страны, которые находятся в "черном списке" из-за задолженностей, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

"Речь идет о более 600 тысяч граждан, которые имеют задолженность перед банками, онлайн организациями или другими финансовыми институтами. В целом сумма составляет около 1,5 миллиарда лари (565,3 миллиона долларов). Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы у наших граждан",- заявил Бахтадзе на брифинге в понедельник.

По его словам, в число этих людей входят около 150 тысяч лиц со статусом социально незащищенных и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями. Аннулирование долгов начнется 15 декабря и продлится до конца месяца.

"Наше население встретит новый год без долгов",- добавил премьер.