Цукерберг в 2018 году опустился на шестую строчку индекса Bloomberg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял с начала года 17,4 миллиарда долларов на фоне скандала вокруг его компании в связи с "российским вмешательством" в американские выборы, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Акции компании потеряли 3% к закрытию торгов в пятницу, опустившись до 139,53 доллара — минимума с апреля 2017 года. Таким образом, Цукерберг потерял 1,63 миллиарда долларов за одну торговую сессию. Теперь состояние миллиардера оценивается в 55,3 миллиарда долларов.

В результате снижения стоимости акций Цукерберг опустился на шестую строчку рейтинга, тогда как в июле он входил в тройку богатейших людей планеты, уступая лишь совладельцу Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В конце июля состояние Цукерберга составляло 86,6 миллиарда доллара.

В конце прошлой недели Цукерберг вновь столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу "вмешательства РФ" в выборы в США. В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании "российского вмешательства". Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства "российского вмешательства", хотя признает, что компания реагировала "слишком медленно".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".