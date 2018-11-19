Президент Южной Осетии прибыл в Донецк на инаугурацию Пушилина

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для участия в церемонии инаугурации избранного главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД ДНР.

"Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для участия в праздничных мероприятиях посвященных церемонии инаугурации", — сказал представитель МИД ДНР.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. На пост главы республики претендовали пять кандидатов, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин. По результатам голосования он победил на выборах главы республики, набрав более 60% голосов избирателей. Инаугурация Пушилина запланирована на 20 ноября.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.