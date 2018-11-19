В Кремле прокомментировали слова польского премьера о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление премьер-министра Польши по "Северному потоку — 2".

Матеуш Моравецкий, выступая в Гамбурге, заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска трубопровода. По словам главы польского правительства, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы "столь важную роль".

"Северный поток — 2" — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект. Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего в Германии", — подчеркнул Песков.

Он отметил, что объемы потребления газа в Европе растут, а альтернатива российскому сырью — американский СПГ — ощутимо дороже.

"Подобные инсинуации, как те, которые вы упомянули, — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. <…> Мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный им, более дорогой американский газ", — заключил пресс-секретарь.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.