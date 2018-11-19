Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось до 80 человек

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния

Здание, сгоревшее в результате лесных пожаров, в городе Малибу в штате Калифорния

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось до 80 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление пожарной службы штата.

Ранее сообщалось о 76 погибших и 1276 пропавших без вести.

По данным телеканала, 63 из 80 тел уже опознали. Большинство погибших — из округа Бьютт.

Кроме того, сейчас пропавшими без вести считаются 1202 человека, таким образом, их число уменьшилось.