МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось до 80 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление пожарной службы штата.
По данным телеканала, 63 из 80 тел уже опознали. Большинство погибших — из округа Бьютт.
Кроме того, сейчас пропавшими без вести считаются 1202 человека, таким образом, их число уменьшилось.
California is on fire 🌲🔥🙁 #CaliforniaFire pic.twitter.com/Bt2VMeKkwK— هادي الدوسري (@Dossary__502) 15 ноября 2018 г.
Пожары в Калифорнии
Лесной пожар Camp начался 8 ноября на севере Калифорнии. Он стал самым разрушительным в истории штата. Помимо этого, в его южной части бушуют еще два пожара: Woolsey и Hill.
Another highly unusual irregularity of the California fires is this steel and asphalt bridge was on fire and buckled.— Mike Tokes (@MikeTokes) 15 ноября 2018 г.
I have just spoken with a firefighter who said it would be "impossible" for a forest fire to create this kind of damage. #WoolseyFire pic.twitter.com/Uu6Ps5yupI
Эвакуировали уже более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.
Every little life matters. A man with big ❤️ #CaliforniaFire pic.twitter.com/cpTHjurJkB— Jelena Jovicic (@jovjeLenA) 14 ноября 2018 г.
До настоящего времени наиболее разрушительным в истории Калифорнии считался прошлогодний пожар Tubbs — тоже на севере штата, ближе к побережью. Он тогда охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.