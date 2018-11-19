ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ВМС Аргентины опубликовали в Twitter фото обнаруженной подводной лодки "Сан-Хуан", затонувшей год назад.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

На кадрах показаны разрушенная часть корпуса и движущий винт.

"Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, которые соответствуют носовой части и корме", — говорится в подписи к снимкам.

Ранее ВМС Аргентины заявили об обнаружении подлодки "Сан-Хуан". Установить ее местонахождение помогла американская компания Ocean Infinity.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. При последнем сеансе с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, все они погибли. По предварительным данным, к трагедии мог привести взрыв.