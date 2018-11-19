Роспотребнадзор предупредил о дифтерии в странах Латинской Америки

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вспышка дифтерии, считавшейся ликвидированной с 90-х годов прошлого века, зафиксирована в ряде стран Латинской Америки, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Наиболее тяжелое положение сложилось в Венесуэле, Йемене, Бангладеше (Кокс-Базаре), где интенсивный рост заболеваемости этой инфекцией начался в 2017 году. 80% всех зарегистрированных случаев дифтерии в Латинской Америке пришлось на жителей Венесуэлы. Из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов регистрировались случаи гибели детей от этой инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дифтерия в Венесуэле считалась побежденной с 1992 года, из-за чего в стране снизилось количество вакцинированных против этой болезни. В 2018 году в стране было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболевания, более 80 из которых закончились смертью.

Согласно сообщению, вынужденная миграция, отсутствие необходимых товаров и лекарств формируют факторы для передачи этой болезни. В этом году отмечается рост числа заболевших дифтерией в Колумбии и Гаити.

В ведомстве россиянам рекомендовали сделать прививку от дифтерии не позднее чем за две недели до поездки в Венесуэлу и другие страны Латинской Америки.

Дифтерия — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то также возможно развитие крупа — закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.