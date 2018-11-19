Медведев предложил Вьетнаму помощь в связи со штормом

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Вьетнаму помощь в связи с ливневыми дождями на юге страны, в свою очередь вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук заявил о намерении всячески способствовать развитию отношений с РФ.

В воскресенье сообщалось о гибели людей и разрушениях во вьетнамском городе Нячанг из-за тропического шторма, вызванного тайфуном "Тораджи". По данным местного издания VnExpress , в Нячанге погибли как минимум 12 человек, город сильно пострадал из-за ливней, его жители были вынуждены эвакуироваться.

В понедельник в столице Вьетнама Ханое начались переговоры Медведева с его вьетнамским коллегой. Открывая переговоры в расширенном составе, Медведев выразил искренние соболезнования в связи с чрезвычайными происшествиями во Вьетнаме.

"Если мы можем вам помочь, мы в вашем распоряжении", — сказал Медведев.

В свою очередь вьетнамский премьер отметил, что в Ханое отмечают особую симпатию, которую Вьетнам и Россия испытывают друг к другу.

"Будем всячески создавать благоприятные условия для наращивания сотрудничества", — сказал он, добавив, что убежден, что визит Медведева будет очень успешным.

Затем он представил членов делегации, отметив, что один из них встал сегодня в 6 утра, чтобы подготовить переговоры. Медведев заметил на это, что если смотреть по московскому времени, то российская делегация встала в 4 утра.

"Мы всегда с удовольствием приезжаем в гости, и наши встречи знаменуются особыми отношениями, которые установились между нашими странами — отношениями стратегического партнерства", — сказал российский премьер.

Он оценил развитие сотрудничества с Ханоем как хорошее и устойчивое.