Hyundai запустит в Узбекистане завод по выпуску коммерческого транспорта

ТАШКЕНТ, 19 ноя — РИА Новости. Южнокорейская Hyundai в сентябре 2019 года введет в строй завод по производству коммерческого автотранспорта в Наманганской области на востоке Узбекистана, сообщил РИА Новости в понедельник представитель областной администрации.

По данным администрации, в минувшие выходные в Туракурганском районе Наманганской области прошла церемония закладки первого камня завода Hyundai-Namangan KD, который будет выпускать коммерческую автомобильную технику.

"Ожидается, что первую продукцию новый завод выпустит в сентябре 2019 года", — сказал представитель администрации. По его словам, на первом этапе планируется выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов, с постепенным увеличением объема производства до 2,5 тысячи единиц. В среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50% машин.

В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Южную Корею был подписан меморандум о взаимопонимании об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане. Документ подписан между Государственным комитетом по инвестициям республики и компанией Evergreen Motors — официальным дистрибьютором KIA и Hyundai в СНГ. Объем инвестиций в производство составит около 200 миллионов долларов.

В Узбекистане в настоящее время производством автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются три предприятия — СП GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область), выпускающее легковые автомобили, ООО "СамАвто", которое производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu, и MAN Auto Uzbekistan (Самаркандская область) по выпуску грузовых автомобилей MAN (тягачи, самосвалы, фургоны). СП Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive (UzPCA), созданное французской PSA Peugeot Citroen и "Узавтопромом", планирует в 2019 году построить завод по производству микроавтобусов в Джизакской области.