Китай предложил Филиппинам диалог по спору вокруг Южно-Китайского моря

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Китай и Филиппины должны активизировать диалог по морским вопросам и превратить Южно-Китайское море в море дружбы и мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в опубликованной статье в газете Philippine Star накануне предстоящего государственного визита на Филиппины.

"Нам необходимо конструктивным образом урегулировать наши разногласия посредством дружественных консультаций, укрепить диалог и сотрудничество по морским вопросам и превратить Южно-Китайское море в море мира, дружбы и сотрудничество", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что с приходом к власти президента Родриго Дутерте, Китай и Филиппины возобновили диалог и консультации по урегулированию проблемы Южно-Китайского моря. Си Цзиньпин также добавил, что за два с небольшим года Китай стал крупнейшим торговым партнером Филиппин, крупнейшим рынком экспорта и крупнейшим источником импорта.

"В ходе своего предстоящего визита я хотел бы провести обстоятельный обмен мнениями с президентом Дутерте по укреплению всестороннего сотрудничества в новых условиях и дальнейшему повышению уровня двусторонних отношений", — заявил китайский лидер.

Он выразил решительную поддержку борьбе с наркотиками и с терроризмом, которую ведет правительство Филиппин.

"Нам необходимо повысить политическое взаимодоверие для поддержания развития китайско-филиппинских отношений. Китай готов работать с филиппинской стороной для выработки плана наших будущих отношений, укрепить стратегическое взаимодействие по двусторонним отношениям, а также международным и региональным вопросам", — добавил Си Цзиньпин.

Отношения Китая и Филиппин в последнее время улучшаются после напряженности, возникшей летом 2016 года из-за территориального спора вокруг Южно-Китайского моря.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.