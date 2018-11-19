Трамп назвал нелепым масштаб резонанса вокруг убийства Хашукджи

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал нелепым масштаб резонанса вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Трамп в частном разговоре назвал убийство журналиста "действительно плохим", но при этом добавил, что другие страны, с которыми США имеют дело, совершают "много плохих вещей".

"Трамп также в частном разговоре сказал, что считает нелепым, что люди преувеличивают значение убийства саудовцами одного человека, учитывая безжалостные практики таких стран, как Китай", — отмечает Axios.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.