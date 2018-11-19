В Ханое начались переговоры Медведева и Нгуен Суан Фука

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком стартовали в Ханое.

Переговоры проходят в гостевой комнате правительства Вьетнама. До этого на площади перед главным входом в президентский дворец состоялась церемония официальной встречи главы российского правительства, а затем – совместное фотографирование двух премьеров.

Начал программу официального госвизита Медведев с возложения венков к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Планируется, что после беседы в узком составе состоятся российско-вьетнамские переговоры в расширенном, после чего Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук сделают заявление для прессы.

Глава российского правительства прибыл в Ханой из Папуа — Новой Гвинеи, где он вместе с премьером Вьетнама участвовал в саммите АТЭС.