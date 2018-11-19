В Мексике умер наркобарон Бельтран Лейва

МЕХИКО, 19 ноя – РИА Новости. Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался в воскресенье в результате инфаркта, сообщает МВД Мексики.

Один из лидеров картеля "Бельтран Лейва" был пойман в 2014 году, а в 2016 году министерство иностранных дел Мексики согласилось с его выдачей в США, где его обвиняют в наркоторговле. Однако в апреле 2017 года данное решение было отменено из-за имевшихся в деле процессуальных нарушений.

Как сообщает МВД, 56-летний Бельтран Лейва был доставлен с сильными болями в области груди из тюрьмы "Альтиплано" в госпиталь города Толука в воскресенье днем, но врачам не удалось спасти его.

В свое время братья Альфредо, Эктор, Артуро, Марио и Карлос были ключевыми фигурами в наркокартеле "Синалоа", который возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка. Затем преступная организация братьев Бельтран Лейва выделилась в отдельный картель, занявший лидирующие позиции в преступном мире Мексики. В 2009 году лидер картеля Артуро Бельтран Лейва был убит в перестрелке с морской пехотой Мексики в городе Куэрнавака.