В Мексике умер наркобарон Бельтран Лейва

МЕХИКО, 19 ноя – РИА Новости. Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался в воскресенье в результате инфаркта, сообщает МВД Мексики.
Как сообщает МВД, 56-летний Бельтран Лейва был доставлен с сильными болями в области груди из тюрьмы "Альтиплано" в госпиталь города Толука в воскресенье днем, но врачам не удалось спасти его.
В свое время братья Альфредо, Эктор, Артуро, Марио и Карлос были ключевыми фигурами в наркокартеле "Синалоа", который возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка. Затем преступная организация братьев Бельтран Лейва выделилась в отдельный картель, занявший лидирующие позиции в преступном мире Мексики. В 2009 году лидер картеля Артуро Бельтран Лейва был убит в перестрелке с морской пехотой Мексики в городе Куэрнавака.