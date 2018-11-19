Парламент Иордании утвердил измененный законопроект о подоходном налоге

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Палата представителей (нижняя палата парламента) Иордании в воскресенье утвердила измененный законопроект о подоходном налоге, который в первоначальном варианте вызвал массовые протесты в королевстве, сообщает газета al-Ghad.

По данным газеты, палата представителей под председательством ее главы Атефа ат-Таравне и премьер-министра Умара ар-Раззаза утвердила измененный законопроект о подоходном налоге.

Газета также сообщает, что палата представителей приняла решение штрафовать тех, кто опаздывает с предоставлением налоговой декларации. В частности, штраф для физлиц составит 100 динаров (около 140 долларов), для юридических лиц — 300 динаров (около 422 долларов).

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мулики в начале июня подал прошение об отставке королю и потребовал от министров уйти в отставку из-за массовых протестов, вызванных налоговой политикой правительства. Затем король Иордании Абдалла II издал указ о формировании нового правительства во главе с премьер-министром Умаром ар-Раззазом. После формирования правительства ар-Раззаз официально отозвал законопроект о подоходном налоге.

В июне профсоюзы призвали граждан страны к всеобщей забастовке против проекта закона о подоходном налоге. Протесты достигли кульминации, когда правительство Иордании объявило о повышении цен на топливо, в результате чего жители столицы устроили автомобильную акцию протеста перед зданием правительства. После всплеска недовольства правительство отсрочило на месяц повышение цен на нефтепродукты.