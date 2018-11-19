В США умер дизайнер Пабло Ферро, работавший над "Заводным апельсином"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский графический дизайнер кубинского происхождения Пабло Ферро, работавший над трейлером для фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин", скончался в возрасте 83 лет в США, сообщает Holywood Reporter.

По данным издания, дизайнер скончался в городе Седона в штате Аризона в пятницу из-за осложнений пневмонии.

Ферро работал над дизайном для более чем 100 фильмов. Помимо "Заводного апельсина", он, в частности, работал над картинами "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу", "Иисус Христос — суперзвезда" и "О, счастливчик!"

Он также участвовал в создании комиксов серии Marvel вместе со Стэном Ли, который скончался в Лос-Анджелесе неделю назад.