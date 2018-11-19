Четверо палестинцев пострадали от пуль израильской армии на Западном берегу

РАМАЛЛАХ, 19 ноя — РИА Новости. Четверо палестинцев получили ранения от пуль израильской армии в поселении к западу от города Рамаллах на Западном берегу реки Иордан, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Четверо палестинских юношей получили ранения от пуль израильских сил у входа в поселение Дейр Абу Машаль (к северо-западу от города Рамаллах — ред.)", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, один из пострадавших получил ранение в грудь и находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести. Раненые были доставлены в больницу.

Израиль с вечера минувшего понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.