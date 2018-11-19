Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг пожертвовал университету 1,8 миллиарда долларов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг написал в микроблоге в Twitter, что он пожертвовал своей альма-матер, университету Джонса Хопкинса, 1,8 миллиарда долларов.

"Я отдаю 1,8 миллиарда долларов университету Джонса Хопкинса в качестве финансовой помощи, чтобы принятие студентов в университет больше никогда не зависело от их материального состояния. Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов, независимо от их финансового положения", — написал Блумберг.

Бывший мэр написал в своей авторской статье New York Times, что при рассмотрении документов приемная комиссия в университетах США обращает внимание на способность абитуриента оплатить обучение в вузе. Таким образом, университет отдает предпочтение детям из более богатых семей перед абитуриентами с более высокой успеваемостью, если их семьи имеют низкие или средние доходы.

Он добавил, что теперь финансовый вопрос не будет фактором при принятии решений в его альма-матер. Университет сможет предоставлять больше финансовый помощи, заменив кредиты на гранты.

Блумберг добавил, что ему удалось поступить в вуз благодаря студенческому кредиту и подработкам, и он всегда был благодарен за эту возможность учиться в университете. Он сделал первое пожертвование в размере пяти долларов в год окончания университета.

Блумберг был мэром крупнейшего города США с 2002 по 2013 годы. В январе 2014 года он был назначен Пан Ги Муном спецпосланником ООН по вопросам городов и изменениям климата.