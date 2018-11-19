Премьер Чехии объяснил, почему его сын в 2017 году оказался в России

ПРАГА, 19 ноя — РИА Новости. Сын чешского премьера Андрея Бабиша был в 2017 году вместе со своим сопровождающим, гражданином России Петром Протопоповым, в Калининграде, Москве, Крыму и Кривом Роге добровольно, чтобы отдохнуть там от атак чешских журналистов, заявил Бабиш вечером в воскресенье в интервью телеканалу Nová.
По словам премьера, после того, как у его сына, работавшего ранее пилотом транспортной авиации, обнаружили в 2015 году признаки шизофрении, его лечением занималась чешский врач Алена Протопопова, а ее муж Петр Протопопов, гражданин России, взял опеку над сыном и сопровождал его в поездках.
"Чтобы хотя бы на время избавить моего сына от атак журналистов, связанных с делом фирмы "Гнездо аиста", доктор Протопопова предложила на время вывезти его за пределы Чехии. Вместе с ее мужем сын отправился в Россию, поскольку у господина Протопопова не было визы ЕС. Они были 14 дней в Калининграде. Потом побывали в Москве, отправились в Крым. Здесь мой сын познакомился с девушкой, украинкой, поехал с нею в Кривой Рог, где она живет с родителями", — рассказал премьер.
Репортеры портала Seznam, по их собственному признанию, девять месяцев искали местонахождение Бабиша-младшего, пока, наконец, в конце октября этого года не нашли его в Швейцарии. После этого состоялась их поездка в Женеву и был записан на видео разговор с сыном премьера, после чего ситуация вокруг Бабиша-старшего и связанным с ним делом о фирме "Гнездо аиста" разгорелись с ново силой.
ДЕЛО О ФИРМЕ "ГНЕЗДО АИСТА"
В январе премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша, лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert. Бабиш в парламенте заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака.
В субботу в Чехии отмечалась очередная годовщина антикоммунистической "бархатной революции" 1989 года. Практически на всех митингах, прошедших в большинстве городов республики, главной темой, помимо годовщины революции, было требование об отставке Бабиша.
В ближайшую пятницу чешский парламент по требованию оппозиции будет рассматривать вопрос об отставке правительства во главе с Бабишем.