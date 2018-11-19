Премьер Чехии объяснил, почему его сын в 2017 году оказался в России

ПРАГА, 19 ноя — РИА Новости. Сын чешского премьера Андрея Бабиша был в 2017 году вместе со своим сопровождающим, гражданином России Петром Протопоповым, в Калининграде, Москве, Крыму и Кривом Роге добровольно, чтобы отдохнуть там от атак чешских журналистов, заявил Бабиш вечером в воскресенье в интервью телеканалу Nová.

Видеозапись интервью с проживающим в Швейцарии сыном Бабиша была опубликована в начале нынешней недели пражским порталом Seznam. В нем сын премьера сообщил, что отец якобы пытался спрятать его от полицейского расследования и организовал для этого его похищение и переправку в Крым.

По словам премьера, после того, как у его сына, работавшего ранее пилотом транспортной авиации, обнаружили в 2015 году признаки шизофрении, его лечением занималась чешский врач Алена Протопопова, а ее муж Петр Протопопов, гражданин России, взял опеку над сыном и сопровождал его в поездках.

"Чтобы хотя бы на время избавить моего сына от атак журналистов, связанных с делом фирмы "Гнездо аиста", доктор Протопопова предложила на время вывезти его за пределы Чехии. Вместе с ее мужем сын отправился в Россию, поскольку у господина Протопопова не было визы ЕС. Они были 14 дней в Калининграде. Потом побывали в Москве, отправились в Крым. Здесь мой сын познакомился с девушкой, украинкой, поехал с нею в Кривой Рог, где она живет с родителями", — рассказал премьер.

В Кривом Роге Протопопов покинул Бабиша-младшего и временно вернулся в Прагу. Вскоре сыну премьера по каким-то причинам надоело находиться на Украине, и он написал сообщение в чешскую полицию о том, что он якобы похищен, и сообщил о своем местонахождении, после чего отправился в Братиславу, а затем в Женеву, объяснил возникшую тогда ситуацию премьер. Ранее представители полиции заявили, что разбирательство по сообщению сына Бабиша не подтвердило, что он был похищен.

Репортеры портала Seznam, по их собственному признанию, девять месяцев искали местонахождение Бабиша-младшего, пока, наконец, в конце октября этого года не нашли его в Швейцарии. После этого состоялась их поездка в Женеву и был записан на видео разговор с сыном премьера, после чего ситуация вокруг Бабиша-старшего и связанным с ним делом о фирме "Гнездо аиста" разгорелись с ново силой.

ДЕЛО О ФИРМЕ "ГНЕЗДО АИСТА"

В январе премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша, лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert. Бабиш в парламенте заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака.

В пятницу представители полиции Праги заявили, что вновь открыто расследование по заявлению Бабиша-младшего о якобы его похищении в Крым, но они пока не могут выйти с ним на связь. В свою очередь премьер заявил, что находится в контакте с сыном и в субботу и воскресенье посетил его в Женеве.

В субботу в Чехии отмечалась очередная годовщина антикоммунистической "бархатной революции" 1989 года. Практически на всех митингах, прошедших в большинстве городов республики, главной темой, помимо годовщины революции, было требование об отставке Бабиша.

В ближайшую пятницу чешский парламент по требованию оппозиции будет рассматривать вопрос об отставке правительства во главе с Бабишем.