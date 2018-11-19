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Путин и Эрдоган в Стамбуле обсудят ряд вопросов двусторонних отношений

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудят вопросы двусторонних отношений и международную проблематику.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
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"Состоится встреча Путина и Эрдогана, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ожидается, что в понедельник Путин и Эрдоган примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в режиме видеоконференции.

ДЕЭСКАЛАЦИЯ В СИРИИ

РФ и Турция продолжают работать над разрешением сирийского кризиса, укреплением режима прекращения боевых действий и улучшением гуманитарной ситуации.

Ситуация в Сирии очевидно станет одной их главных тем беседы лидеров, особенно с учетом решений, принятых по итогам стамбульского саммита 27 октября, в котором также приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В частности стороны подтвердили эффективность действий по Идлибу, а также призвали к активизации работы по созданию конституционного комитета Сирии: он должен быть сформирован до конца года. При этом Путин отметил, что для того чтобы эта работа шла успешно, "она должна идти спокойно, в уважительном режиме к законному правительству Сирийской Арабской Республики".

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© Sputnik / Искандар Аминов
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Говоря о функционировании зоны деэскалации в Идлибе, Путин отметил: он и его турецкий коллега подтвердили на встрече временный характер ее действия. При этом Путин подчеркнул, что Россия — по приглашению законного правительства Сирии — оставляет за собой право помочь Дамаску в ликвидации террористической угрозы из Идлиба, в том числе в случае, если террористы продолжат провокации.

На прошлой неделе помощник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что Россия и Турция заверили его, что готовы идти на многое, чтобы избежать эскалации в сирийском Идлибе.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября — осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 8 ноября, что говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, так как террористы продолжают провокации.

ТОВАРООБОРОТ, ЭНЕРГЕТИКА И ТУРИЗМ

Стороны в текущем году отмечают рост товарооборота, объем которого за семь месяцев увеличился на 34 процента, превысив 15 миллиардов долларов. Во многом это стало результатом реализации договоренностей, достигнутых на седьмом заседании совета сотрудничества высшего уровня, который прошел в апреле в Анкаре, и последовательной работы межправительственной комиссии и профильных министерств.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ранее Россия, согласно пожеланиям турецких партнеров, сняла ограничения на поставки из Турции ряда сельхозпродуктов и, в свою очередь, рассчитывает на создание благоприятных условий для продвижения на рынок Турции российской продукции.

Кроме того, стороны реализуют ряд совместных стратегических проектов в энергетике, в частности возведение электростанции "Аккую" и сооружение газопровода "Турецкий поток", который должен стать важным элементом энергетической безопасности Турции и всей Европы.

Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год.

В прошлом году Турецкую Республику посетило 4,7 миллиона россиян. Россия вышла на первое место по числу иностранцев, побывавших в Турции. В первом полугодии этого года количество российских туристов выросло еще более чем на 40 процентов.

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