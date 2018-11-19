Хуситы заявили о прекращении атак на арабскую коалицию в Йемене

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" заявили, что они прекращают атаки при помощи ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию, ОАЭ и их йеменских союзников, сообщается в заявлении Высшего революционного комитета, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Мы заявляем о нашей инициативе призвать официальные йеменские органы (движение "Ансар Алла" — ред.) прекратить запускать ракеты и беспилотники против государств-агрессоров США, Саудовской Аравии, ОАЭ и их йеменских союзников, чтобы лишить их любых оправданий продолжать агрессию или блокаду, готовы заморозить и прекратить военные операции на всех фронтах и прийти к справедливому миру", — говорится в заявлении.