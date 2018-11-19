В Польше заявили об угрозе войны после запуска "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что как только Россия достроит газопровод "Северный поток – 2", она может напасть на Украину. Об этом сообщает агентство РАР.
Он отметил, что в Польше никто не верит в истинность позиции властей ФРГ, что "Северный поток — 2" является бизнес-проектом.
Премьер считает, что Россию "ничто не остановит пойти на Киев".
Моравецкий указал на то, что Россия вкладывает вырученные от продажи газа в Европу деньги в модернизацию своих вооруженных сил.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Киев договорились о совместной работе против СП-2.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Соединенные Штаты выступают против проекта. Позиция Москвы заключается в том, что США преследуют интересы своего бизнеса и пытаются продвигать в Европу поставки СПГ.
Согласно заявлениям властей России и ФРГ, назначение проекта — укрепление энергобезопасности Европы на фоне растущего потребления газа.
Россия также заявляла, что проект газопровода — абсолютно коммерческий и конкурентный. Владимир Путин отмечал, что "Северный поток — 2" не предполагает остановки поставок российского газа в ЕС через Украину.
Также опасения из-за сооружения газопровода выражали Украина, Польша и Литва. По мнению властей этих стран, СП-2 будет использоваться в качестве политического инструмента.