СМИ сообщили о тревоге из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может открыть военные базы на Кубе, из-за чего на Западе возникает тревога, пишет Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд.

Издание отмечает, что западные страны опасаются, что это может стать ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД, а возможное расширение военного влияния России в этом регионе особенно настораживает, поскольку именно в нем в 1962 году произошел Карибский кризис, когда СССР намеревался завезти на Остров свободы ядерное оружие.

По версии таблоида, предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и встреча с Владимиром Путиным и рядом российских политиков. Обсуждение военного сотрудничества двух стран навело исследователей на мысли, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.

Диас-Канель находился в России с первого по третье ноября по приглашению Путина. Кубинский лидер встретился с российским коллегой, председателем правительства Дмитрием Медведевым, а также спикерами обеих палат парламента — председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем США будут готовы остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. В Кремле заявили, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от Вашингтона, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.