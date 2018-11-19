СМИ сообщили о тревоге из-за возможного возвращения российских баз на Кубу

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может открыть военные базы на Кубе, из-за чего на Западе возникает тревога, пишет Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд.
По версии таблоида, предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и встреча с Владимиром Путиным и рядом российских политиков. Обсуждение военного сотрудничества двух стран навело исследователей на мысли, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.
Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем США будут готовы остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. В Кремле заявили, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от Вашингтона, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.