СМИ Турции обвинили в фабрикации новостей о странах Персидского залива

ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш обвинил отдельные СМИ Турции в фабрикации новостей о странах Персидского залива, в том числе об Эмиратах, в ответ на утверждения турецкой газеты о причастности ОАЭ к сокрытию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Часть влиятельной турецкой прессы занялась фабрикацией новостей о странах Персидского залива и арабских странах, в том числе об ОАЭ. Этот опыт показал нам, что слухи и ложная информация никогда не была следствием логичного или ответственного умозаключения, и они наносят ущерб самому источнику и вызывают потерю доверия", — написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter

В воскресенье турецкая газета Yeni Safak сообщила, что группа из четырех человек, которая прибыла в Стамбул, чтобы помочь скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом, названного газетой "главным киллером" наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Дахлан, бывший начальник Службы безопасности Палестинской автономии, в июне 2011 года был исключен из рядов Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

По данным источника газеты в службе безопасности Турции, Дахлан сыграл активную роль в создании "группы прикрытия" из четырех человек, которой было поручено уничтожить следы убийства. Сообщается, что члены группы прибыли из Ливана в Стамбул 1 октября и в день убийства Хашукджи вошли в здание саудовского консульства, согласно записям камер видеонаблюдения.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.