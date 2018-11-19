Замминистра Грузии попал в аварию и госпитализирован с переломами ребер

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузим Михаил Гиоргадзе госпитализирован с переломами 12 ребер после серьезного ДТП в регионе Кахетия, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Первый заместитель министра Гиоргадзе пострадал в аварии, у него сломано 12 ребер. Его жизни не грозит опасность, состояние стабильное", — заявили в ведомстве.

По данным грузинских телекомпаний, Гиоргадзе врезался в дерево в селе Кварели региона Кахетия в ночь на воскресенье. В автомобиле Гиоргадзе находился один. Сначала его госпитализировали в Телавскую больницу, а затем перевезли в Тбилиси в клинику имени Ингороква. Некоторые СМИ сообщают, что Гиоргадзе подключен к аппарату искусственного дыхания.

По факту ДТП МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движение или эксплуатации транспорта".

Гиоргадзе ранее был министром культуры, однако летом произошло слияние ряда министерств и он стал первым заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили.-0–