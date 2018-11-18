Трамп поздравил республиканца Скотта с победой на выборах в сенат

Республиканец Рик Скотт, одержавший победу на выборах в сенат США от штата Флорида

Республиканец Рик Скотт, одержавший победу на выборах в сенат США от штата Флорида

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил республиканца Рика Скотта с победой на выборах в сенат от штата Флорида.

"С самого первого дня Рик Скотт ни разу не дрогнул. Он был великолепным губернатором и будет еще более великолепным сенатором, представляющим жителей Флориды. Поздравляю Рика с проведенной им смелой и успешной кампанией!" — написал президент в Twitter

В пятницу госсекретарь Флориды Кен Децнер распорядился провести повторный, ручной пересчет голосов на выборах в сенат. Проведенный ранее машинный пересчет голосов показал, что Скотт лидирует с минимальным отрывом, опережая действующего сенатора-демократа Билла Нельсона. По закону штата, если разрыв составляет менее 0,25%, следует провести повторный, ручной пересчет бюллетеней.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.