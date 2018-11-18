В Италии более семи тысяч человек покинули дома из-за бомбы времен войны

РИМ, 18 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Более семи тысячам жителей итальянской Болоньи и ее пригородов в воскресенье пришлось покинуть свои дома из-за работ по обезвреживания авиаснаряда времен Второй мировой войны.
Операция по эвакуации семи тысяч жителей Болоньи и двух ее пригородов Пьяноро и Сан-Ладзаро-ди-Савена началась в воскресенье ранним утром. К 15.00 мск бомба была обезврежена силами военных саперов, после чего жителями было разрешено вернуться в свои дома, а движение транспорта в районе было восстановлено.
Также в воскресенье снаряд времен войны был обезврежен в городе Ночето неподалеку от Пармы. Речь шла о более крупной авиабомбе весом около 225 килограммов. Были эвакуированы 250 человек в радиусе 1,3 километра.