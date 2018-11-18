Подозреваемый в коррупции экс-президент Перу попросил убежища у Уругвая

МЕХИКО, 18 ноя – РИА Новости. Экс-президент Перу Алан Гарсия, подозреваемый в коррупции, укрылся в резиденции посла Уругвая в Лиме и попросил убежища, сообщает перуанский МИД.

"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Восточной республики Уругвай проинформировал этим утром, что экс-президент Перу Алан Гарсия Перес вечером в субботу вошел в его резиденцию. Экс-президент попросил убежища у этой страны", — говорится в коммюнике ведомства.

По данным МИД Перу, теперь прошение Гарсии должно быть соответствующим образом изучено правительством Уругвая.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, прокуратура предоставила улики, что бывший президент получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку размером в 100 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.