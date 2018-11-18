В Госдуме уверены в дополнительных возможностях "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" даст России дополнительные возможности для транспортировки газа и обеспечит меньшую зависимость России и ее партнёров от политической обстановки в соседних странах, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее сообщалось, что премьер Польши Матеуш Моравецкий пытается убедить немецких коллег в том, что, построив "Северный поток — 2", Россия нападет на Украину. По словам польского премьера, которого цитирует агентство РАР, Россия сейчас зависима от транспортировки газа через Украину, а когда "Северный поток — 2" построят, такая зависимость исчезнет.

"Надо иметь очень неизощренную логику, чтобы выстраивать такие логические цепочки… У России есть определённые цели при строительстве "Северного потока- 2", это связано с дополнительными возможностями по транспортировке газа и в связи с этим — получением дополнительных средств, в том числе и в бюджет", — отметил депутат.

По словам парламентария, наличие нескольких газотранспортных потоков в Европу позволит обеспечить меньшую зависимость как РФ, так и ее партнёрам от политической конъюнктуры в соседних странах. "Что касается пожелания не только нарастить объёмы поставок газа, но и обеспечить меньшую зависимость от политической конъюнктуры в какой-либо из соседних стран, то это желание тоже присутствует", — заключил Новиков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.