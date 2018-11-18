В Скопье проходит акция протеста против переименования Македонии

БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались на акцию протеста перед зданием парламента Македонии в Скопье с требованием остановить внесение изменений в конституцию о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС.

Протестная акция под девизом "Бойкотирую изменения в конституции" на главной площади македонской столицы, несмотря на похолодание и осадки, собрала вечером в воскресенье представителей нескольких движений: "Христианское братство", "Единая Македония", "Всемирный македонский конгресс" и других.

"Требуем срочной и безусловной остановки процесса внесения изменений в конституцию, одностороннего выхода из Преспанского (подписанного на берегу озера Преспа Скопье и Афинами — ред.) соглашения, которое было отвергнуто народом на референдуме, строгое соблюдение законов страны и международного права, постоянной защиты государственного названия, роспуска потерявшего легитимность парламента и назначения внеочередных выборов", — цитирует агентство Макфакс требования официального организатора митинга Тодора Петрова.

Собравшиеся носят транспаранты с изображением нынешнего премьера Зорана Заева за решеткой и написали лазерными лучами на стене парламента слова "Предательство" и "Отставка". Отмечается, что акция проходит мирно.

Депутаты парламента Македонии в середине октября большинством в 80 голосов из 120 поддержали внесение изменений в конституцию по договору с Грецией. В настоящее время парламентарии работают над поправками к тексту соответствующего закона.

Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей. Это предусмотрено подписанным с Грецией Преспанским соглашением и является необходимым условием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС.