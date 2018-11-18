Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подтвердил, что оставляет за собой портфель министра обороны.

В среду русскоязычный политик Авигдор Либерман освободил второй по значимости министерский пост в Израиле. Он объяснил свое решение несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок.

"Впервые я вступаю в должность министра обороны, и я знаю, что делаю это в тот момент, когда есть масса критики в адрес политики государства в сфере безопасности. Граждане Государства Израиль, я понимаю вас, я слышу вашу критику", — сказал Нетаньяху в телеобращении к нации.

Он также рассказал, что силовые структуры страны по понятным причинам не могут представить израильтянам полностью картину "полномасштабной войны", которая сейчас идет.

Нетаньяъу также пообещал принести безопасность югу страны, который многократно оказывался под ракетными обстрелами из сектора Газа.

"Я намерен завершить эту войну и принести безопасность жителям юга и всем гражданам Израиля", — пообещал премьер-министр.

С отставкой Либермана и выходом из коалиции его партии "Наш дом Израиль" Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, причем основные его союзники также высказываются за скорейший созыв выборов. Ссылаясь на ситуацию в сфере безопасности, премьер-министр призывает их проявить ответственность и дать правительству доработать остающийся год.

Один из основных его коалиционных партнеров, министр просвещения и лидер партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет сам претендовал на пост главы военного ведомства, но получил отказ. Нетаньяху возглавляет еще целый ряд министерств, в том числе иностранных дел и здравоохранения.