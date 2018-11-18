В Совфеде обвинили Польшу в попытке сорвать ввод "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польша осознанно нагнетает напряженность в отношениях России и Украины, попутно выполняя заказ США не допустить ввод "Северного потока — 2", заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
"Всему этому есть четкое определение – провокация", — сказал парламентарий.
"Создается впечатление, что русофобия становится государственной идеологией в Польше, целенаправленно насаждаемой властями. Но то, что еще можно как-то объяснить, если речь идет об отдельном человеке, для целой страны национализм — это путь в никуда, что многократно подтверждалось в истории", — сказал сенатор.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.