Нетаньяху заявил о недопустимости досрочных выборов в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о недопустимости досрочных выборов и призвал партнеров не допустить падения правительства, сославшись на непростую ситуацию в сфере безопасности.

В телевизионном обращении к нации он дал понять, что не оставляет попыток преодолеть политический кризис и сохранить право-религиозную коалицию, которую на этой неделе покинул русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман вместе со своей партией "Наш дом Израиль".

"Исходя из своего опыта, я вам скажу, что сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов с точки зрения безопасности, когда нельзя свергать правительство, нельзя проводить выборы. Это безответственно. Нам еще целый год до выборов", — сказал Нетаньяху.

"Я надеюсь, что все наши партнеры проявят ответственность и не станут добиваться падения правительства, а вместе будут работать на благо Государства Израиль и его безопасности", — добавил он.

В воскресенье премьер провел встречу с министром финансов Моше Кахлоном, чья партия "Кулану" уступает по числу депутатских мандатов только правящему "Ликуду", в пятницу — с министром просвещения, лидером партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетом.