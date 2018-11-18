В Госдуме назвали позицию Киева по кандидатуре главы Интерпола русофобской

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Позиция Киева, недовольного кандидатурой генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола, продиктована русофобией и не учитывает его профессионализм, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее газета Financial Times назвала вице-президента Интерпола, начальника НЦБ Интерпола МВД России Александра Прокопчука одним из кандидатов на пост президента организации. Переизбрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября исчез прежний глава Мэн Хунвэй. Впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. На сайте МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова сообщается, что Киев выступает против кандидатуры Прокопчука.

"Их не волнует профессионализм, их волнует прежде всего происхождение российское. Хотя, кстати говоря, он, по-моему, даже украинец этнически и долгое время работал на Украине. Все сегодня на Украине воспринимается через русофобскую призму", — сказал РИА Новости Калашников.

По мнению парламентария, власти Украины таким образом демонстрируют принципиальную позицию в отношении РФ. "Будет ли это воспринято профессионалами там в Интерполе? Я не знаю… В данной ситуации лишь бы "назло уши отморозить" — ни больше, ни меньше", — заключил глава комитета ГД.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Прокопчук родился в 1961 году на Украине, Окончил Киевский государственный университет по специальности "Романо-германские языки и литература" в 1983 году, Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция" — в 2000 году. В органах внутренних дел — с 2003 года. С 2006 года он являлся заместителем начальника национального бюро Интерпола, с 2011 года стал начальником Национального центрального бюро Интерпола при МВД РФ.