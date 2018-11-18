Макрон призвал Европу противостоять угрозе со стороны крупных держав

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Бундестаге, заявил, что страны Европы должны быть сильными, чтобы противостоять угрозе крупных держав и не допустить "погружения мира в хаос".France 24.
По его словам, Европа не сможет сыграть свою роль, если не будет противостоять угрозе крупных держав, не отнесется с еще большей ответственностью к собственной обороне и безопасности и смирится с второстепенной ролью на мировой арене.
Ранее президент Франции предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство. Помимо этого, он полагает, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.