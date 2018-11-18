Макрон призвал Европу противостоять угрозе со стороны крупных держав

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Бундестаге, заявил, что страны Европы должны быть сильными, чтобы противостоять угрозе крупных держав и не допустить "погружения мира в хаос".

"Европа и входящий в нее союз Франции и Германии обязаны внести свой вклад, чтобы не допустить погружения мира в хаос, а идти по мирному пути. Именно поэтому Европа должна быть более сильной и более независимой", — заявил Макрон в немецком парламенте в рамках визита в Германию. Запись выступления опубликована на сайте телеканала France 24

По его словам, Европа не сможет сыграть свою роль, если не будет противостоять угрозе крупных держав, не отнесется с еще большей ответственностью к собственной обороне и безопасности и смирится с второстепенной ролью на мировой арене.

Макрон отметил, что многие державы пытаются "вытеснить Европу из игры", критикуя общественные дебаты, открытую демократию и приводя к раздору. В подобном мире, по его мнению, единственной настоящей силой Европы является ее единство.

Ранее президент Франции предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние процессы и киберпространство. Помимо этого, он полагает, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.