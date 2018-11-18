В ЕС сочли проект договора о Brexit сбалансированным, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Совет постоянных представителей 27 остающихся в ЕС государств при союзе (Coreper) рассмотрел в воскресенье проект договора об условиях Brexit в целом, сочтя его сбалансированным, желания возобновлять переговоры с Великобританией по этому документу нет, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Собеседник агентства отметил, что решения по этому документу не планировалось и принято не было.

"Это был обмен мнениями. В целом, страны видят текст как сбалансированным, желания вновь открывать переговоры нет", — сообщил он.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе, предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании. Его одобрение в стране может оказаться непростым.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.