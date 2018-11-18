Трамп не хочет слушать "ужасную запись" расправы над Хашукджи

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись того, что происходило во время убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.Fox News.
По его словам, происходившее было очень жестоким и ужасным.
Он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной причастности к убийству наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, в очередной раз повторив, что при личном общении тот примерно пять раз заверил его в том, что не имеет к этому отношения. При этом Трамп признал, что не знает, мог ли принц говорить неправду.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ сделало вывод о том, что Мухаммед бен Сальман мог отдать приказ об убийстве оппозиционного журналиста. Госдепартамент США в субботу опроверг сообщения о том, что окончательные выводы уже сделаны. Трамп также заявил, что полный отчет будет у него в начале следующей недели.
Трамп до этого заявлял о непричастности принца к этой истории и говорил о нежелании терять саудовские многомиллиардные инвестиции в экономику США.
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр уже говорил, что по итогам расследования выяснилось, что принц Мухаммед бен Сальман не имеет отношения к убийству журналиста. Он пообещал, что при проведении расследования королевство будет придерживаться принципов профессионализма и независимости.
Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.