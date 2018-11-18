По всей Аргентине включили сирены в память о погибшей подлодке

МЕХИКО, 18 ноя – РИА Новости. Вся Аргентина огласилась в воскресенье утром звуками гудков и сирен в память об экипаже подлодки "Сан-Хуан", погибшей в ноябре 2017 года.Twitter.
На последний сеанс связи подводная лодка вышла 15 ноября 2017 года в 7.30 утра по местному времени (16.30 мск).
Ранее президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу "Сан-Хуана". Субмарина была обнаружена деформированной и с признаками взрыва. Ее нашло судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров в пятницу вечером.
По данным капитана Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС, разброс обломков вокруг лодки составляет порядка 80-100 метров, а это значит, что с большой долей вероятности направленный внутрь "Сан-Хуана" взрыв мог произойти, когда лодка находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.