СМИ сообщили о массовых протестах в Болгарии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Массовые протесты из-за растущей стоимости жизни, низких доходов, высоких цен на топливо и еду, сопровождаемые призывами к отставке правительства, проходят в болгарских городах, сообщает издание Sofia Globe.

По данным издания, во многих городах демонстранты перекрыли дороги. В Софии на этот день были назначены четыре демонстрации. Также протесты затронули такие города, как Пловдив, Добрич, Габрово, Монтана, Ямбол и другие.

Около 2 тысяч полицейских были размещены на улицах из-за протестов, около половины из них — в столице Болгарии. Правоохранители разместились у здания парламента, министерств и на близлежащих улицах.

Глава МВД страны Младен Маринов заявил, что о части протестов в стране правительство объявило по официальным каналам. Он призвал людей участвовать только в таких протестах.

По его словам, были приняты меры, чтобы "гарантировать мирные протесты для тех, кто в них участвует".