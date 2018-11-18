В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо

Сотрудник правоохранительных органов Нидерландов у здания музея Кюнстхал в Роттердаме, откуда были похищены работы Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других художников. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов Нидерландов у здания музея Кюнстхал в Роттердаме, откуда были похищены работы Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Анри Матисса и других художников. Архивное фото

КИШИНЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Румынии проводят расследование по факту обнаружения в уезде Тулча похищенной в Нидерландах картины Пабло Пикассо "Голова Арлекина", стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро, сообщила в воскресенье пресс-служба управления по расследованию преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT).

"DIICOT проводит расследование обстоятельств, при которых была найдена картина Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро, найденная в субботу вечером в уезде Тулча. Картина, являющаяся одной из семи похищенных в 2012 году произведений искусств из голландского музея, находится под охраной румынских властей и должна пройти экспертизу", — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, картину обнаружили на территории Румынии двое граждан Нидерландов, они уведомили об этом посольство своей страны в Бухаресте. Пресс-атташе дипломатического ведомства сообщил о находке румынским властям, а те обратились к DIICOT, чтобы провести обыск в месте, где была обнаружена картина "Голова Арлекина", получить показания граждан Нидерландов, провести экспертизу картины и т.д.

© художник Пабло Пикассо Картина Пабло Пикассо "Голова арлекина" © художник Пабло Пикассо Картина Пабло Пикассо "Голова арлекина"

В октябре 2012 года преступники вынесли из музея "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нидерландах полотна "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда. Общая стоимость картин оценивается в 100 миллионов евро.

По подозрению в причастности к краже семи полотен в Бухаресте в 2013 году были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из них сообщила, что закопала картины на одном из кладбищ возле дома, затем выкопала полотна и сожгла их.