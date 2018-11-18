В Киеве радикалы пытались прорваться на территорию Михайловского собора

КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Радикалы в воскресенье попытались прорваться на территорию Михайловского собора в центре Киева, однако правоохранители им помешали, передает украинское интернет-издание "Вести".

"В Киеве радикально настроенные люди в воскресенье, 18 ноября, пытались прорваться на территорию Михайловского собора. Правоохранители помешали попыткам радикалов, оттеснив их от ворот собора", — информирует издание.

Сообщается, что в воскресенье на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. По словам протестующих, они требуют "перезагрузки" власти.

По данным издания, люди утром в воскресенье начали собираться в центре Киева на Михайловской площади. Ранее мужчина в белой балаклаве и черных очках в YouTube призвал прийти в воскресенье на акцию протеста на Михайловскую площадь Киева и "свергнуть власть Петра Порошенко".

Михайловский собор принадлежит канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.