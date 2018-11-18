В США вагоны грузового поезда с пропаном сошли с рельсов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вагоны грузового поезда, перевозившего пропан, сошли с рельсов в американском городе Байромвилл (штат Джорджия) и упали с моста на шоссе, местные власти приняли решение эвакуировать население города, сообщает телеканал WMAZ-TV.
В некоторых из упавших вагонов был пропан.
Как сообщил телеканалу начальник пожарной службы, эвакуация затронула почти весь город. Численность населения Байромвилла составляет приблизительно 500 человек.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.