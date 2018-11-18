ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему комфортно жить в Белом доме, хотя и потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к статусу президента.Fox News.
Отдельно он с похвалой отозвался о знаменитом Овальном кабинете, который теперь является его рабочим кабинетом. По словам Трампа, в мире нет ничего подобного.
Он провел корреспондента по кабинету, рассказывая, как его высокопоставленные гости из разных стран — президенты, премьер-министры, главы крупных компаний — всегда останавливаются, войдя в это помещение, и восхищаются им. Трамп также продемонстрировал свой стол.
Президент работает за деревянным столом, который был сделан еще в 1880 году и с тех пор почти не покидал стены Белого дома. Изделие было подарком королевы Виктории президенту Ратерфорду Хейсу. Его вывозили из Белого дома лишь однажды: после убийства Джона Кеннеди стол временно был частью посвященной ему передвижной выставки, а потом на некоторое время был помещен в музей. Однако в 1977 году стол занял прежнее место в Овальном кабинете.
Лишь Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Джордж Буш-старший не пожелали им воспользоваться.