ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему комфортно жить в Белом доме, хотя и потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к статусу президента.

"Я чувствую себя комфортно. Мне понадобилось некоторое время. Вы знаете, это в некотором роде невероятно. Вы говорите: "Вы президент Соединенных Штатов", а я говорю: "Вау". И чтобы свыкнуться с этим, нужно время", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News

Отдельно он с похвалой отозвался о знаменитом Овальном кабинете, который теперь является его рабочим кабинетом. По словам Трампа, в мире нет ничего подобного.

Он провел корреспондента по кабинету, рассказывая, как его высокопоставленные гости из разных стран — президенты, премьер-министры, главы крупных компаний — всегда останавливаются, войдя в это помещение, и восхищаются им. Трамп также продемонстрировал свой стол.

"У нас есть семь столов. Как президент вы можете выбрать любой из них. По-моему, этот — самый красивый в смысле его резьбы. Кроме того, им пользовались некоторые люди, которых я уважаю", — сказал он.

Президент работает за деревянным столом, который был сделан еще в 1880 году и с тех пор почти не покидал стены Белого дома. Изделие было подарком королевы Виктории президенту Ратерфорду Хейсу. Его вывозили из Белого дома лишь однажды: после убийства Джона Кеннеди стол временно был частью посвященной ему передвижной выставки, а потом на некоторое время был помещен в музей. Однако в 1977 году стол занял прежнее место в Овальном кабинете.

Лишь Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Джордж Буш-старший не пожелали им воспользоваться.