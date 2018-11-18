Ушаков рассказал о подготовке к встречи Путина и Трампа в Аргентине

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Эксперты в ближайшее время приступят к подготовке повестки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

"Намерение двух президентов встретиться сохраняется. И мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", — сказал Ушаков.

Он отметил, что Трамп и Путин говорили друг с другом о предстоящей встрече. "Трамп сказал, прощаясь: "До встречи в Буэнос-Айресе". И наш президент подтвердил", — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что на его полях пройдет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.