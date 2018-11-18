Песков рассказал, на чей опыт могут опереться в переговорах Москва и Токио

ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Вопрос мирного договора России и Японии может быть разрешен, несмотря на все сложности, что подтверждает опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем. Путин неоднократно приводит этот пример, он постоянно апеллирует к тем переговорам, которые шли несколько десятилетий", — сказал Песков.

По его словам, договор с Японией важен для России, потому что это откроет широкие возможности для сотрудничества двух стран.

"Япония важный партнер, несмотря на проявляемый последовательный подход к активизации отношений с нашей страной, но для Японии отсутствие мирного договора является неким ограничителем, и в полной мере мы не можем задействовать весь потенциал наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

Он отметил, что Япония поддерживает санкции в отношении России. "Это другой вопрос, который тоже не может остаться не затронутым в ходе переговоров", — сказал Песков.

В октябре 2004 года в Пекине было подписано Дополнительное соглашение о российско‑китайской государственной границе на ее Восточной части. В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин подписал документ о добровольной передаче КНР острова Тарабарова и части Большого Уссурийского острова. В 2008 году подписанием протокола‑описания, определяющего линию границы по реке Амур, пограничная проблема между Россией и Китаем окончательно была закрыта. Протокол‑описание линии российско‑китайской государственной границы на восточной части РФ ставит точку "в пограничном размежевании, переговоры по которому заняли более 40 лет".

Российский остров Тарабаров превратился в китайский Иньлундао — остров Серебряного Дракона, западная часть Большого Уссурийского называется Хэйсяцзыдао — остров Черного Медведя.