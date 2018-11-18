На Военно-Грузинской дороге частично восстановили движение

ТБИЛИСИ, 18 ноя — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога, которая была закрыта более трех суток из-за снегопада и опасности схода лавин, открыта для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог минрегионразвития Грузии.

Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщала, что из-за парализованной дороги в горах Грузии застряли сотни автомобилистов и пассажиров, среди которых были туристы из России и малолетние дети.

По данным департамента, дорога открыта в результате интенсивных работ по расчистке от снега участка Гудаури-Коби. "Из-за снега и гололеда ограничения на передвижение все еще касаются большегрузов – машин с прицепом и полуприцепом", — говорится в заявлении.

Отмечается, соблюдение установленного режима координирует патрульная полиция.

ГУ МЧС по Северной Осетии также сообщило, что Военно-Грузинская дорога открылась для легковых автомобилей. "Дорога с 17.00 мск открыта для легковушек. Все остальные пока стоят", — сообщили в ведомстве.

В четверг утром на дороге было введено ограничение на проезд большегрузов, в 19.30 мск запрет был введен для всех видов транспорта. По данным на утро воскресенья, проезда ждут 435 большегрузных автомобилей.