ХАБАРОВСК, 18 ноя — РИА Новости. Россия при проведении переговоров с Японией по проблеме мирного договора будет учитывать союзнические обязательства Токио перед США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье на телеканале "Россия 1".

"Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО. Вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, Германию, США. Вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры в сторону наших границ, которая продолжается по сей день. Имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь с США", — сказал Песков, комментируя слова ведущего, что Россия не поверит на слово Японии, что при передаче части Курильских островов на них не будет американских военных баз.

Песков отметил, что такой вариант принимается во внимание.

"В ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого будет просто невозможно сдвинуться с места", — отметил пресс-секретарь президента.

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года – единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.