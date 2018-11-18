В Афинах почти 20 человек арестовали за участие в беспорядках, сообщают СМИ

АФИНЫ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция Греции арестовала 19 человек, в том числе четверых иностранцев, за участие в субботних беспорядках в Афинах, сообщает телеканал Skai.
Один из арестованных — 28-летний грек, которого ранее четыре раза задерживали за участие в акциях анархистской организации "Рубикон", и трое несовершеннолетних. Двое из них знакомы полиции по участию в беспорядках ранее. Арестована также одна 25-летняя женщина.
По сообщению телеканала, ущерб от беспорядков исчисляется "многими тысячами евро". Во дворе Политехнического института сломаны десятки скамеек, стульев, разбиты окна, повреждено множество огнетушителей. На улице разрушены большие участки тротуара, повреждены и сожжены десятки мусорных баков.
В субботу в Греции отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года в Политехническом университете.
Полиция ответила светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. По сообщениям очевидцев, в районе нечем было дышать.
Анархисты использовали территорию Политехнического университета как базу — после вылазок они немедленно возвращалисья туда. Законодательство запрещает полиции вход на территорию университетов.