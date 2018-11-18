В Афинах почти 20 человек арестовали за участие в беспорядках, сообщают СМИ

Участники демонстрации, посвященной 45-летию восстания студентов Политехнического института против режима военной диктатуры в Греции. Архивное фото

Участники демонстрации, посвященной 45-летию восстания студентов Политехнического института против режима военной диктатуры в Греции. Архивное фото

АФИНЫ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция Греции арестовала 19 человек, в том числе четверых иностранцев, за участие в субботних беспорядках в Афинах, сообщает телеканал Skai.

Среди арестованных иностранцев есть двое несовершеннолетних — 13-летний палестинец и 17-летний румын. Двое других иностранцев — 30-летние граждане Албании и Афганистана.

Один из арестованных — 28-летний грек, которого ранее четыре раза задерживали за участие в акциях анархистской организации "Рубикон", и трое несовершеннолетних. Двое из них знакомы полиции по участию в беспорядках ранее. Арестована также одна 25-летняя женщина.

По сообщению телеканала, ущерб от беспорядков исчисляется "многими тысячами евро". Во дворе Политехнического института сломаны десятки скамеек, стульев, разбиты окна, повреждено множество огнетушителей. На улице разрушены большие участки тротуара, повреждены и сожжены десятки мусорных баков.

В субботу в Греции отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года в Политехническом университете.

Беспорядки начались после 19 часов вечера в районе Эксархия, где расположен Политехнио. Группы анархистов жгли мусорные баки, бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Судя по видеотрансляции, анархисты забросали полицию сотнями бутылок с "коктейлем Молотова". Беспорядки произошли также возле управления полиции Аттики.

Полиция ответила светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. По сообщениям очевидцев, в районе нечем было дышать.

Анархисты использовали территорию Политехнического университета как базу — после вылазок они немедленно возвращалисья туда. Законодательство запрещает полиции вход на территорию университетов.