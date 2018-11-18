Турецкая газета сообщила о "палестинском следе" в убийстве Хашукджи

АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Группа из четырех человек, которая прибыла в Стамбул, чтобы помочь скрыть следы убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, была отправлена из Ливана палестинцем Мухаммедом Дахланом, сообщает в воскресенье газета Yeni Safak, которая называет его "главным киллером" наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.

Дахлан, бывший начальник Службы безопасности Палестинской автономии, в июне 2011 года был исключен из рядов Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

По данным источника газеты в службе безопасности Турции, Дахлан сыграл активную роль в создании "группы прикрытия" из четырех человек, которой было поручено уничтожить следы убийства. Источник сообщает, что та же группа стояла за убийством одного из ключевых деятелей палестинского движения ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в январе 2010 года в ОАЭ.

Сообщается, что члены группы прибыли из Ливана в Стамбул 1 октября и в день убийства Хашукджи вошли в здание саудовского консульства, согласно записям камер видеонаблюдения.

По информации газеты, турецкие следователи обнаружили следы "плавиковой кислоты и других химических веществ" внутри колодца в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Предполагается, что тело Хашукджи могло было растворено в химических веществах.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.